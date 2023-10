Tragico Incidente al Sardegna Jumping Tour 2023: L'amazzone Margherita Mayer ha perso la vita

Margherita Mayer non ha ripreso conoscenza. L'intera comunità equestre, gli altri partecipanti al torneo - sia amazzoni che cavalieri -, il personale dell'evento e tutti coloro che hanno assistito all'incidente sono profondamente scossi dalla notizia e esprimono la loro vicinanza e solidarietà al marito e ai familiari di Margherita in questo momento di incommensurabile dolore. Questo evento tragico riporta al centro dell'attenzione la sicurezza e il benessere dei partecipanti in ogni manifestazione sportiva. La perdita di una figura così talentuosa e appassionata come Margherita Mayer lascia un vuoto incolmabile nel mondo dell'equitazione e nel cuore di chi l'ha conosciuta.

È con immensa tristezza e sgomento che il Comitato Organizzatore del Sardegna Jumping Tour 2023, insieme ad Agris, FISE e al Presidente di giuria, annunciano la scomparsa dell'amazzone Margherita Mayer, avvenuta in circostanze tragiche. Durante la sessione di warm up del pomeriggio, un incidente imprevisto ha portato alla drammatica caduta dell'amazzone. Nonostante l'intervento rapido e deciso dei servizi medici, delle ambulanze presenti sul posto e dell'elisoccorso, i tentativi di rianimazione si sono rivelati purtroppo infruttuosi.