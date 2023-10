Portalis Obertus a Monserrato dal 28 Ottobre: Case campidanesi e magazzini del vino aperti a turisti e visitatori

Non solo: le scuole saranno impegnate in laboratori sui giochi antichi e la lavorazione del latte, nell’ambito di Progetu luegus”, che si terranno presso la casa della Cultura, come la rappresentazione teatrale della Filodrammatica Lasalliana venerdì alle 20,30 e “I racconti di vigna e di terra” di Gianluca Medas, sabato alle 11. La finalità di questa manifestazione, gestita dall’Associazione Enti locali per le attività Culturali e di Spettacolo, con il contributo della Fondazione di Sardegna, è che le vecchie case tradizionali con i loro cortili aperti ai visitatori siano di promozione alla valorizzazione dei centri storici e che si possa mostrare la struttura architettonica, le abitudini passate e le ricchezze artigianali del luogo, oltre che il lavoro manuale degli artigiani e la produzione vinicola spesso a livello familiare.





Tra le attività da visitare l' operatore culturale Roberto Fadda consiglia lo studio d'arte di Gianni Argiolas. Sarete accolti dall' artista e da sua figlia Maria Caterina Argiolas oltre a Lina Sollai con Aldo Contu attori teatrali di Astulas. A suo modo, vi salutera' anche il Teschietto pittore, il vecchio e nuovo padrone dello studio. Potrete vedere le varie parti dello studio, oltre allo spazio dedicato al museo della civiltà contadina. ...

Tre giorni di visite nel centro storico di Monserrato per un salto nella Pauli che fu: gastronomia tradizionale, arti, mestieri, degustazioni di dolci in un clima di festa. All’interno dei cortili verranno rappresentati mestieri tradizionali, le strade adiacenti alle case, che sono situate per la maggior parte nella zona storica della comunità, invece, saranno animate da sfilate di maschere tradizionali, esibizioni di cori e di gruppi in costume, spettacoli folkloristici di balli e canti popolari. Novità di quest’anno sono gli eventi che si svolgeranno durante la manifestazione del fine settimana per accogliere la cittadinanza all’apertura delle case.