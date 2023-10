La perla nascosta di Cagliari minacciata dai rifiuti

Da mesi, questo luogo è stato deturpato da rifiuti di ogni tipo. Il degrado ha raggiunto livelli allarmanti, con l'apparizione di due automobili abbandonate e sacchi colmi di materiali diversi, tra cui inerti, prodotti sanitari, vetro, plastica e altre sostanze inquinanti. Questo degrado ambientale rappresenta un duro colpo per una città che vanta una storia e un patrimonio naturalistico inestimabile.





Emerge quindi una domanda pressante: come è possibile che una zona così pregiata non sia sorvegliata o dotata di telecamere per identificare e sanzionare gli irresponsabili? L'appello alle autorità competenti è chiaro: è necessario intervenire immediatamente per salvaguardare e ripristinare questo gioiello. Anche se è doloroso ammetterlo, negli ultimi anni l'amministrazione comunale sembra aver trascurato la situazione, con scarsi controlli e interventi, permettendo a questa piaga di deteriorare ulteriormente la bellezza della nostra città. È essenziale che la comunità e le autorità uniscano le forze per proteggere e valorizzare i tesori naturali di Cagliari. Non possiamo permettere che l'inciviltà e la negligenza deturpino ulteriormente il nostro patrimonio.

Situata proprio sotto l'iconica Sella del Diavolo, nei pressi dell'area parcheggio di Marina Piccola e ad una breve distanza dalla rinomata spiaggia del Poetto, c'è un angolo di paradiso che offre una vista mozzafiato. Tuttavia, questa pittoresca location è stata trasformata in una discarica a cielo aperto, un affronto alla sua bellezza naturale.