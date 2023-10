Cronaca Divieto di Avvicinamento per un 46enne di Uta: Le Accuse di Persecuzione

Un uomo di 46 anni residente a Uta ha ricevuto un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex compagna. L'individuo, già con un passato segnato da una denuncia per maltrattamenti in famiglia, avrebbe, secondo le indagini condotte dai carabinieri, continuato a infastidire e perseguitare la donna. In cerca di protezione e sicurezza, la vittima si è rivolta alle autorità per mettere fine a tale comportamento persecutorio. Dopo una scrupolosa indagine, i carabinieri hanno emesso e notificato il divieto di avvicinamento all'uomo, garantendo così alla donna una maggiore tranquillità.