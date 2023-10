Gruppo PD: La sanità sarda è un malato grave ma per Solinas e Doria tutto è sotto controllo, tutto va bene.

A Porto Cervo, nella Piazzetta delle chiacchiere (la scelta sarà casuale?) location evidentemente simbolo di zona interna, sofferente per carenza di servizi e precaria economia. 73.000 euro per una formazione dell’ultimo minuto, a porte chiuse, dedicata ai dirigenti ARES e delle ASL, con tanto di ministri e di ospiti illustri. Eppure non più tardi di qualche settimana fa, l’assessore assicurava che i tempi d’attesa per gli interventi chirurgici oncologici sono perfettamente aderenti alle linee guida. Solinas e i suoi continuano a raccontare che “tutto va bene madama la marchesa” e invece siamo allo sfascio.

I giornali di oggi riportano l’ennesima denuncia: a Sassari 262 pazienti gravi non possono essere operati e rischiano di non esserlo in tempo. A denunciarlo il primario di Urologia che con questo grido di allarme ci svela che gli altri ospedali, a partire dal Brotzu, passando per Nuoro e Olbia e, nella provincia Alghero, sono in totale confusione. Intanto da oggi pomeriggio, in uno dei più prestigiosi hotel della Sardegna, si tiene un convegno per parlare di sanità nelle zone interne e nelle isole minori.