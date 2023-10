Cronaca Il Centro Sportivo del Cagliari Calcio diventa "CRAI Sport Center"

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare la firma dell’accordo quinquennale con ABBI Group per una partnership che include il diritto di denominazione del centro sportivo di Assemini: a partire da oggi la struttura sportiva prende il nome di “CRAI Sport Center”. Il brand del noto Gruppo Distributivo sardo - tra i principali operatori della GDO alimentare - comparirà in uno dei luoghi simbolo dell’attività del Club, sede degli allenamenti della prima squadra, utilizzata dalla Primavera e dalle squadre del Settore giovanile per gare e allenamenti. L’accordo, inoltre, prevede una serie di attività congiunte che coinvolgeranno il Club sul territorio. Due realtà di riferimento in Sardegna, entrambe caratterizzate anche da una forte vocazione sociale, consolidano una partnership decennale - che abbraccia anche Centro Cash, insegna di ABBI Group da anni punto di riferimento in Sardegna nella distribuzione all’ingrosso e già training sponsor e fornitore ufficiale del Cagliari - implementandola grazie a una visione di lungo periodo tramite la quale costruire ulteriori sinergie e sviluppare progetti di ampio respiro. “Rafforzare il legame con ABBI Group non è solo un enorme piacere ma anche uno stimolo per migliorare sempre di più”, spiega Tommaso Giulini, presidente del Cagliari Calcio. “Associare per la prima volta i naming rights al centro sportivo è un passo storico per il nostro Club. Siamo accomunati alla famiglia Ibba dall'impegno al fianco della comunità, con lo sguardo rivolto al futuro e al contesto in cui operiamo, nel rispetto del territorio e delle risorse umane. Proseguire nel solco di una sinergia territoriale resta prioritario, dando impulso al lavoro di tante persone che generano valore e qualità ai massimi livelli in Sardegna e fuori dai confini isolani. Abbiamo tante sfide da affrontare insieme, con ulteriore forza e fondamenta ancora più solide grazie a questa partnership”. “Siamo orgogliosi di consolidare la partnership con il Cagliari Calcio e di prendere parte ad un’evoluzione storica così importante per il Club sportivo”, dichiara Giangiacomo Ibba, presidente di ABBI Group. “Il CRAI Sport Center sarà il cuore pulsante del Club e un simbolo di passione, tradizione e innovazione. Siamo uniti al Cagliari Calcio e al Presidente Giulini dagli stessi valori, dall’amore per la nostra terra ed è per noi una grande emozione legare il nostro brand ad una casa così prestigiosa”. Giorgio Annis, Amministratore Delegato del Centro Cash, ha infine dichiarato: “Siamo felici di essere al fianco del Cagliari Calcio per il decimo anno consecutivo. Essere stati scelti dal prestigioso Club come training sponsor e fornitore ufficiale per l’alimentazione di tutte le squadre giovanili e della prima squadra conferma il nostro impegno nel portare valore agli oltre 16.000 professionisti del mondo Horeca e del retail alimentare che ogni giorno ci scelgono per la nostra qualità e le nostre soluzioni innovative”.?