Cronaca Emozioni in campo: Le scommesse di Mr Simon per la nona giornata di serie A

Dopo l'intensa azione delle squadre nazionali, torna l'adrenalina del campionato di Serie A, con la nona giornata che ci promette grandi emozioni. Ecco alcune delle sfide più accattivanti e le nostre proposte per scommettere: **Sassuolo vs Lazio - Sabato 21 ottobre, 20.45** Con entrambe le squadre appaiate in classifica, la Lazio punta ai tre punti per allontanarsi dalla pericolosa "zona rossa". Tuttavia, quando gioca in casa, il Sassuolo dimostra di saper trovare la via del gol. La nostra scommessa? Over 2.5 a quota 1.61 (Bet365), e un potenziale pareggio 2-2 a quota 11.00. **Salernitana vs Cagliari - Domenica 22 ottobre, 15.00** Una vera e propria battaglia per la salvezza: un pareggio non farebbe bene a nessuna delle due squadre. La squadra che riuscirà a vincere potrebbe allontanarsi dalla "zona rossa". Scommessa consigliata? Doppia Chance con il segno 12 a quota 1.36 (Bet365), o un Under 2.5 a quota 1.66. Per i più audaci, risultato esatto 0-1 a quota 9.50. **Milan vs Juventus - Domenica 22 ottobre, 20.45** Il clou della giornata vede il Milan, in testa alla classifica, ospitare la Juventus, in splendida forma e con una delle migliori difese del torneo. Attesa una gara di scacchi tattici, potrebbe essere decisa da una magia individuale. La nostra puntata? Christian Pulisic marcatore in qualsiasi momento della partita a quota 4.75 (Bet365), con un possibile 1-1 finale a quota 6.50. In bocca al lupo con le vostre scommesse! E non dimenticate: giocate sempre con responsabilità.