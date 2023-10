Cronaca Il mister Ranieri compie 72 anni: La Sardegna nel cuore e Cagliari nell'anima

Claudio Ranieri, uno dei nomi più rispettati e ammirati nel mondo del calcio, compie oggi 72 anni, celebrando un altro giro intorno al sole con lo stesso entusiasmo e passione per il pallone. Ma c'è un amore particolare nel suo cuore: la Sardegna e il suo Cagliari. In una serata che ha anticipato questo giorno speciale, Ranieri ha condiviso momenti indimenticabili con amici e colleghi a Quartu Sant’Elena, dimostrando ancora una volta la sua affinità e il legame speciale con l'isola. Ricordiamo con affetto la promozione straordinaria dello scorso anno, quando il mister ha portato il Cagliari Calcio a un successo clamoroso, cementando ulteriormente la sua leggenda come uno degli allenatori più carismatici e capaci del panorama calcistico italiano. Con quel trionfo, Ranieri non ha solo conquistato la Serie A, ma anche i cuori di tutti i tifosi rossoblù. La presenza dell'amico e collega Antonio Conte alla cena di giovedì sera sottolinea il rispetto e l'ammirazione reciproca tra i due allenatori, entrambi icone del calcio italiano. Una conversazione tra due menti brillanti del calcio, che sicuramente avranno condiviso ricordi, aneddoti e, perché no, qualche consiglio tattico. Tuttavia, come ogni grande professionista, Ranieri sa che il lavoro non si ferma mai. Mentre i festeggiamenti per il suo 72° compleanno vanno avanti, l'attenzione è già rivolta alla prossima partita contro Salerno. Il mister è concentrato sulla preparazione e sull'obiettivo di conquistare quei preziosi punti salvezza. In questa giornata speciale, auguriamo a Claudio Ranieri tutto il meglio. Che possa continuare a incantare con la sua maestria tattica, il suo carisma e l'amore incondizionato per la Sardegna e il Cagliari. Buon compleanno, mister!