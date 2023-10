Piergiorgio Caria un ricercatore di verità - Contatti extraterrestri e dilemmi nucleari: L'inquietante caso Zanfretta

Lei ha investigato tanto su questi fenomeni della scienza ufologica, in particolar modo ha documentato il “Caso Zanfretta”? E se sì cosa può dirci in relazione a ciò? Io ho conosciuto Fortunato Zanfretta ed un caso assolutamente reale. Poi come in tutte le storie umane sono penetrate delle forze umane che hanno un poco distorto il problema.





Certamente un fatto molto doloroso! Molto doloroso! L’ho spiegato prima nella conferenza: avere degli incontri con questi esseri ti proietta in una dimensione molto rischiosa. Infatti Fortunato Zanfretta ne ha avuto la vita devastata.

Il suo punto di vista in relazione a ciò? Una persona del popolo una volta che ha il contatto e da testimonianza e diventa famosa, e questo gli da un certo potere, si avvicinano una serie di situazioni che non è facile gestire.





Un contatto è difficile da reggere? Si reggere. È questo il problema.

Siamo stati alla conferenza a Cagliari al Palazzo Doglio del ricercatore Piergiorgio Caria in relazione al contattismo con entità extraterrestri e le problematiche nucleari mondiali contemporanee. Abbiamo rivolto qualche quesito in relazione al caso di Fortunato Zanfretta che subì sia un rapimento alieno e delle direttive che per anni dovette soddisfare per le richieste di questi esseri.