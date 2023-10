Cronaca Tensione a Sassari: Machete brandito in pieno giorno tra le vie del centro

Sassari, 19 ottobre 2023 - Il centro storico di Sassari è stato teatro di un incidente inquietante ieri durante l'ora di pranzo. Diversi individui di origine straniera sono stati coinvolti in un tumulto che ha coinvolto l'uso di un machete. Un testimone ha riferito: «I nigeriani sono partiti da via San Donato mettendosi a correre fino a Corso Trinità. Erano una decina contro uno solo». Questo drammatico evento si è poi sviluppato in Corso Trinità, dove uno degli individui, «Quello col machete», come descritto dallo stesso testimone, «continuava minaccioso a mostrarlo agli altri in mezzo a tutte le persone che in quel momento stavano passando». Si ipotizza che alla radice dell'incidente vi possa essere una contesa legata allo spaccio di droga, con tensioni emergenti tra bande rivali. Grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, la situazione non è degenerata ulteriormente. Un residente ha commentato preoccupato: «Non è un caso eccezionale, a Sassari Vecchia ormai è la normalità. Speriamo solo di non passarci di mezzo noi». Le indagini sono in corso per fare chiarezza sull'accaduto.