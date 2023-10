Le Euro-scommesse di Mr Simon: Il tris internazionale delle qualificazioni agli Europei 2024

Inghilterra - Italia: Si gioca martedì 17 ottobre alle ore 20.45 nello storico Stadio di Wembley. Dopo una vittoria schiacciante per 4-0 contro Malta, la squadra guidata da Spalletti si prepara a sfidare l'Inghilterra. Solo tre punti separano le due squadre, promettendo una partita equilibrata. Previamo un match in cui entrambe le formazioni andranno a segno. La scommessa consigliata è "Entrambe le squadre segnano (Sì)", con una quota di 2.10 offerta da bet365. La nostra previsione per il punteggio finale è un pareggio 1-1.





Irlanda del Nord - Slovenia: Anche questo match si terrà martedì 17 ottobre, con fischio d'inizio alle ore 20.45. La Slovenia, attualmente in testa al girone H insieme alla Danimarca, vola in Irlanda per conquistare tre punti cruciali. Con quattro squadre che si contendono il vertice con una differenza di soli quattro punti, ogni risultato può essere decisivo. La scommessa consigliata è il "Segno 2", con una quota di 2.20 offerta da bet365 o, in alternativa, "Over 2.5" a quota 2.50 sempre su bet365. La nostra previsione del punteggio vede una vittoria per 1-3 della Slovenia.





San Marino - Danimarca: L'ultimo match in evidenza si giocherà martedì 17 ottobre alle ore 20.45. Non dovrebbero esserci sorprese: la Danimarca, una delle favorite, affronta San Marino, una squadra che finora non ha ottenuto punti e ha subito ben 24 goal. La scommessa consigliata è "Over 3.5", con una quota di 1.36 proposta da bet365. Prevediamo una vittoria per 0-3 della Danimarca. In conclusione, a tutti gli appassionati di scommesse sportive, un consiglio: il gioco può avere conseguenze negative. Giocate responsabilmente.

La marcia verso gli Europei del 2024 prosegue inarrestabile. Nel corso della settimana, oltre 50 nazionali disputeranno le qualificazioni. Con l'occhio sempre puntato sui numeri e sull'analisi tattica, vogliamo mettere in evidenza tre incontri che, a nostro avviso, si preannunciano come i più interessanti: