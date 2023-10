Sulle orme del Cammino di San Saturnino edizione 2023

Dall’idea religiosa, nel 2017 è nato sui tavoli delle diocesi di Oristano e Cagliari, il progetto coordinato dall’Associazione Athanatos, in collaborazione con l’Associazione Chelu e Luna e il Comitato del Cammino di S. Saturnino. Un percorso che prevede diversi appuntamenti e attività, con il coinvolgimento di associazioni ed enti sia pubblici che privati. Un Cammino di valorizzazione religiosa, archeo-storico-turistica, ambientale e sportiva, folkloristica, condiviso con le parrocchie e le realtà territoriali coinvolte grazie alla testimonianza del passato, ed in particolare partendo dal ritrovamento di antichi documenti che provano quanto fosse presente e partecipato il culto in tutta la Sardegna e proseguendo con i monumenti, le chiese, le aree a Lui dedicate sparse su tutto il territorio regionale, e non solo (venne vene-rato fino alla fine del 1700 anche in Lombardia dove vennero portate le spoglie per timore delle incursioni saracene). Un vecchio percorso che oggi riporta in auge antichi rituali, come il picchetto d’onore delle forze armate che nel 1621 accolse il corpo traslato del martire all’entrata della Cattedrale di S. Maria, ma che in epoca bizantina favorirono il divulgarsi del culto in tutta la Sardegna, e che oggi valorizza siti archeologici, cultura, tradizioni, artigianato dei comuni costituitisi in rete tra il 2017 e il 2018, cui si aggiungono di anno in anno nuovi partner.





Per l’edizione 2023, il consueto pellegrinaggio partirà dalla basilica paleocristiana di Cagliari per dirigersi verso Sassari/Porto Torres, rinnovando il culto di san Saturnino legato in passato ai martiri sassaresi (Gavino, Proto, Gianuario). Dal Castrum Romano si attraverseranno diversi comuni, nell’arco di più giornate (come da pro-gramma allegato e dettagliato).





Le informazioni sugli eventi di quest’anno saranno visibili a breve nel sito www.camminosaturnino.com. In tutti i comuni saranno realizzate rievocazioni storiche, grazie all’Associazione I Cava-lieri dell’Antica Locanda al castello, all’Associazione Castello Siviller Marchesato di Villasor. Mentre alle processioni parteciperanno gruppi folk. Fare un salto nel passato più lontano basandosi sugli studi più recenti ci consente, di anno in anno, di promuove-re il nostro territorio, con un’attenzione particolare per i piccoli comuni in via di spopolamento, offrendo al turi-sta culturale la possibilità di fruire del nostro patrimonio materiale ed immateriale e della tradizione locale. L'evento gode del patrocinio di questo Ufficio Nazionale e sarà rappresentato da Don Ignazio Serra, Incaricato Regionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport

Tanti territori uniti da un filo rosso fatto di fede, devozione e amore per la cultura che percorre tutta la Sardegna. Un ponte creato partendo dal martire cagliaritano, San Saturnino, patrono di Cagliari e Isili, e co-patrono di Ussana, per valorizzare le terre attraversate dal cammino il cui percorso rispecchia gli antichi ed attuali luoghi di culto, riscoperti attraverso gli studi di studiosi.