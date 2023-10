Droni e vigilanza ambientale: Scovata gigantesca discarica Illegale nell'agro di Capoterra

Il recente ritrovamento, frutto delle scrupolose indagini del Nucleo Investigativo di Cagliari del Corpo Forestale, ha permesso di evidenziare la gravità di un problema troppo spesso sottovalutato. All'interno di questa area, in località Sa Musciuriglia, giacevano ben 180 metri cubi di rifiuti: oli esausti e eternit, nocivi e pericolosi, resti di demolizioni, mobili e oggetti di arredo in disuso, scarti di giardinaggio e rottami di veicoli. A peggiorare la situazione, le tracce tangibili di bruciature periodiche dei rifiuti, pratica altamente dannosa per l'ambiente circostante. La responsabilità di tale scempio ambientale ricade sull'imprenditore agricolo proprietario del terreno, il quale ora rischia un periodo di reclusione variabile tra uno e tre anni, oltre a una salata ammenda che può raggiungere i 52.000 euro.





A ciò si aggiunge l'obbligo di bonificare l'area compromessa. Tale episodio evidenzia come la natura e il nostro territorio continuino ad essere presi di mira da azioni illecite che devastano il paesaggio e compromettono l'integrità del suolo e delle acque. La trasformazione di un'azienda agricola in discarica è una ferita che non può passare inosservata. Proprio per affrontare e prevenire simili reati, il Corpo Forestale sta ampliando il suo arsenale di strumenti di monitoraggio, facendo crescente affidamento sui droni.





Queste unità aeree, silenziose e discrete, permettono di esplorare vaste aree in tempi ridotti, rendendo più efficace la lotta contro le discariche abusive. Dal 12 ottobre, inoltre, la normativa si è fatta più rigida. Ora anche il mero abbandono di un sacchetto di rifiuti urbani è considerato reato, con sanzioni che possono arrivare fino a 10.000 euro, come specificato dall'art. 6 ter del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105. Il Corpo Forestale, in quest'ottica di preservazione e tutela, esorta la cittadinanza a segnalare qualsiasi irregolarità ambientale al numero di emergenza 1515, sottolineando l'importanza di una collaborazione attiva tra istituzioni e popolazione. Soltanto grazie a una vigilanza costante e all'impegno di tutti sarà possibile mantenere inalterato il fascino e la purezza del nostro territorio.

Nel cuore di un'azienda agricola di Capoterra, nascosta sapientemente da una rete oscurante e celata alla vista di occhi indiscreti, una discarica abusiva si estende per ben 5.000 mq.