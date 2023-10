La giornata mondiale del pane: La lotta della Sardegna per salvaguardare una tradizione eterna

Evidenzia inoltre la carenza di nuovi artigiani del pane. “La Giornata mondiale del Pane è un momento chiave per sottolineare l'importanza di sostenere i prodotti locali, cotti nei nostri forni tradizionali e preparati da fornai esperti, attenti alla valorizzazione delle materie prime”. Nella sua posizione di Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna, Maria Amelia Lai sottolinea l'importanza di dare visibilità ai prodotti derivati dal grano durante questa celebrazione annuale, che ricorre il 16 ottobre. Tuttavia, a causa di problemi come l'inflazione, la ridotta capacità di spesa dei cittadini e l'aumento dei prezzi delle materie prime, i panificatori sardi affrontano sfide crescenti, con una diminuzione delle vendite di prodotti come rosette e michette.





“Dobbiamo rafforzare la consapevolezza dei consumatori”, afferma la Presidente Lai, “affinché riconoscano che i prodotti locali, provenienti dai forni locali, sono sinonimo di qualità e tradizione. La panificazione artigianale ha un ruolo chiave nella nostra economia locale, in quanto il pane fresco, a differenza di altri alimenti, non può essere esportato. La Sardegna è ricca di eccellenze in questo settore e come Associazione, continueremo a proteggere gli interessi di questi artigiani”. L'“arte bianca” affronta anche la sfida dei prodotti surgelati provenienti da altri paesi europei. Secondo un'analisi condotta dalla Confartigianato Imprese Sardegna, basata sui dati ISTAT, ci sono meno di 900 aziende nel settore, con la maggioranza, il 78%, che sono artigianali. Marina Manconi, Presidente di Confartigianato Gallura e panificatrice, sottolinea: “C'è una mancanza di giovani talenti nel settore.





E’ fondamentale creare percorsi formativi per garantire la continuità generazionale”. Riguardo alla legge regionale sul pane del 2016, la Presidente Lai evidenzia: “Dobbiamo riprendere quell'azione per garantire la protezione delle panificazioni locali, e permettere ai consumatori di distinguere facilmente il ‘pane sardo’ autentico”. Infine, l'Associazione Artigiana ritiene cruciale sostenere le aziende che, nonostante le sfide degli ultimi anni, hanno resistito grazie alla loro qualità. “Nella nostra isola, molte imprese stanno affrontando tempi difficili. Se non vengono presi provvedimenti mirati, potremmo perdere il nostro prezioso pane artigianale”, conclude la Presidente Lai.

