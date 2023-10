Professione, Sport e Inclusione OIC presenta il progetto IngegnAMOci all’ExpoAID di Rimini

A Cagliari, come in tutta Italia, c’è ancora tanto lavoro da fare per eliminare le barriere, non solo architettoniche, che ostacolano la partecipazione delle persone con disabilità alla vita comune e noi vogliamo essere in prima linea: ancor prima dell’imposizione attraverso la normativa, riteniamo sia necessario che l’attenzione al tema dell’inclusione sia interiorizzata e centrale per ciascun collega che si appresta a progettare una qualsiasi opera”.





Al centro del progetto IngegniAMOci ci sono le barche a vela di classe Hansa, capaci di mettere tutti sullo stesso piano, persone disabili e normodotati, e disegnate per garantire accessibilità, sicurezza e competitività. Ma la diffusione dello sport inclusivo e l’eliminazione degli ostacoli fisici sui moli è solo il primo passo. L’obiettivo ultimo di IngegniAMOci è la creazione di una comunità più integrata e coesa, in cui lo sport e la vela in particolare, diventano un mezzo per superare le barriere e promuovere l’uguaglianza. “Rendere un luogo accessibile è solo il primo step per ottenere un ambiente realmente inclusivo, ovvero aperto e sensibile alle diversità e capace di accogliere in condizioni di bellezza, comfort e sicurezza persone con differenti gradi di abilità.-prosegue Miscali-Un ringraziamento particolare va al nostro consigliere Alessandro Onali e alla collega ed ex vicepresidente di OIC Denise Puddu, anime del progetto e freschi vincitori del Campionato Italiano Hansa 303 per Ingegneri, che hanno rappresentato gli ingegneri cagliaritani e illustrato l’iniziativa all’importante platea di Rimini”.

Vivere la professione e lo sport senza barriere? Insieme si può. Nel motto del progetto c’è l’essenza di IngegnAMOci, un’iniziativa nata all’interno della categoria degli Ingegneri cagliaritani, grazie all’impegno dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari e dell’associazione culturale e sportiva ICS, e cresciuta sempre più fino a coinvolgere le istituzioni locali prima, la Lega Navale Italiana e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri poi. il progetto è stato presentato all’ExpoAID 2023 di Rimini, evento organizzato dal Ministero per le Disabilità cui ha presenziato tra gli altri la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla platea di associazioni riunite per il più grande evento istituzionale dedicato al mondo del Terzo Settore e dell’associazionismo italiano. “L’attenzione sollevata dal nostro progetto su un palcoscenico tanto importante è la testimonianza del valore dell’iniziativa.–spiega il presidente OIC Federico Miscali-