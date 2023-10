Amatori Rugby Alghero sconfitta dal Cus Torino nel loro esordio casalingo

Nonostante il punteggio, la formazione catalana ha mostrato tenacia e determinazione, difendendo con cuore contro i ripetuti attacchi dei piemontesi. Il primo tempo ha visto i torinesi andare avanti con 12 punti a 0. Tuttavia, l’Amatori, nella ripresa, ha dimostrato di non arrendersi facilmente.





Nell'ultimo quarto di gara, grazie ad un calcio piazzato di Cipriani e a una meta tecnica di punizione, i padroni di casa hanno segnato, portando il punteggio a 10. Ma la speranza dell’Amatori di guadagnare un punto di bonus difensivo è stata annullata nel finale. Una meta del Cus Torino, quando l’Amatori era in inferiorità numerica a causa di un cartellino giallo a Makelara, ha messo la parola fine alla contesa. Nonostante la sconfitta, ci sono stati dei progressi notevoli rispetto alla partita di Milano della scorsa domenica.





I tecnici Giovanni Marchetto e Giovanni Cipriani rimangono fiduciosi per il proseguimento del campionato. "Stiamo lavorando per raggiungere una forma fisica ottimale e per migliorare l’affiatamento tra i giocatori", hanno dichiarato. La vittoria è andata quindi al Cus Torino, ma la serata è stata anche l'occasione per applaudire un’Amatori Rugby Alghero che sta crescendo e che si sta mettendo in luce per la sua grinta e il suo impegno. Domenica prossima, l’Amatori sarà di nuovo in campo, questa volta a Milano, dove affronterà l’Asd Milano Rugby. Un altro importante test per la squadra algherese, che mira a riscattarsi e a mostrare ulteriori progressi.

