Alghero International Meetup: ad Alghero un evento per parlare inglese e degustare vini

Un evento di networking per incontrare nuove persone, fare pratica di inglese e degustare i vini del territorio di Alghero: è questa la filosofia alla base dell’Alghero International Meetup - Wine Tuesday, divertente e originale appuntamento organizzato dall’enoteca e vineria La Cantina per martedì 17 ottobre dalle 18.00 alle 20.30 in via XXIV Maggio n.6, ad Alghero. L’evento è alla seconda data: la prima, organizzata lo scorso mercoledì 4 ottobre - Wine Wednesday - è andata molto bene e ha visto il coinvolgimento di persone provenienti da tanti paesi diversi: Inghilterra, Irlanda, Germania, Stati Uniti, Spagna, Venezuela, sino all’Uganda. Per una sera il locale di Alghero si è trasformato in una location internazionale dove la lingua parlata era esclusivamente l’inglese. «L’evento è nato da uno spunto del team creativo della Cantina Santa Maria Palma unito alla community Alghero English Speakers con un duplice obiettivo: creare un evento di networking e conoscenza di nuove persone come accade nelle grandi città di tutto il mondo e permettere agli italiani che hanno studiato inglese a ogni livello di praticarlo, migliorandolo e togliendo qualche ruggine senza nessuna vergogna». Il primo appuntamento è stato divertente e coinvolgente, tanto da spingere l’azienda e l’enoteca a far evolvere l’iniziativa nell’Alghero International Meetup, un appuntamento pensato per dare a tutte le persone non italiane che vivono nella città sardo catalana e nei dintorni l’opportunità di incontrarsi e socializzare; allo stesso tempo, permettere a tutti gli algheresi e italiani interessati di immergersi in un contesto internazionale, con l’opportunità di parlare in inglese. «Crediamo che confrontarsi con sempre nuove persone sia un importante elemento di crescita per tutti e per l’intero territorio», sottolineano dall’enoteca La Cantina «Il vino è un ottimo social network, un elemento che contribuisce a unire e far trascorrere dei bei momenti insieme: La Cantina è un’enoteca, una vineria e un Wine Club, un luogo di riferimento per chi ama il vino e vuole fare quattro chiacchiere con un calice in mano: per questo mettiamo a disposizione i nostri spazi per ospitare tutte le persone che vogliano trascorrere una bella serata in un contesto informale, arricchendosi e divertendosi con nuove conoscenze reciproche». L’evento Alghero International Meetup è previsto per martedì 17 dalle 18.00 ed è aperto a tutti gli interessati, sia italiani che stranieri: l’ingresso è libero ma chi lo desidera - per sicurezza - può prenotare un tavolo chiamando il numero 0796010139 o scrivendo su Whatsapp al 3401504886.