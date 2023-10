Cronaca Drammatico Incidente: Il 23enne Christian Chessa, originario di Alghero, muore in un tragico schianto a Treviglio

TREVIGLIO - Un tragico destino ha colpito Christian Chessa, un giovane di 23 anni originario di Alghero ma residente a Mozzanica, in provincia di Bergamo. La sua routine di svegliarsi alle 5:30 del mattino per raggiungere l'azienda Same a Treviglio, dove aveva iniziato a lavorare appena un anno fa, si è interrotta tragicamente ieri mattina. Viaggiando sulla sua Kawasaki Ninja 600, Chessa ha incontrato un fatale ostacolo sulla sua strada: un jersey di cemento posto davanti alla nuova rotonda in costruzione di fronte all'ospedale di Treviglio. Nonostante i tentativi disperati di frenare, il giovane è stato violentemente sbalzato dalla sua moto. I soccorritori lo hanno prontamente trasportato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove, nonostante gli sforzi del personale medico, ha perso la vita in sala operatoria. Le indagini iniziali svolte dalla polizia stradale evidenziano che Chessa, dopo aver attraversato il cavalcavia, si è trovato sulla strada rettilinea che conduce alla nuova rotonda, inaugurata solamente pochi giorni fa. Nonostante la presenza di cartelli e lampeggianti, il giovane non ha avuto il tempo di evitare l'ostacolo, che, per ragioni ancora in fase di accertamento, era posto sulla sua traiettoria. La mancanza di un'illuminazione adeguata nella zona è ora al centro delle polemiche cittadine. La comunità di Alghero e Mozzanica è in lutto e solidarizza con la madre di Christian, Simona, che ora deve affrontare la perdita del suo giovane figlio in circostanze tanto tragiche. Mentre le indagini continuano, l'incidente ha sollevato domande sull'adeguatezza della segnaletica e dell'illuminazione nei cantieri stradali, ponendo l'accento sulla necessità di garantire la sicurezza dei conducenti.