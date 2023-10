Cronaca Alghero si tinge di...Nerd: Sabato la prima edizione dell'Alghero Comics and Games

Il centro storico di Alghero si trasforma, il 14 e 15 ottobre, in un palcoscenico vibrante per la prima edizione dell'Alghero Comics and Games. Sostenuto dalla Consulta Giovanile e con il patrocinio del Comune e della Fondazione Alghero, l'evento promette di essere un punto di riferimento per gli appassionati della cultura nerd. Via Mazzini presso Altrove si aprirà come una finestra sulla cultura nerd. Qui, gli appassionati possono aspettarsi corsi di disegno manga curati da Nina Trudu, mentre figure come Francesco Venturi, Needo e Uippo offriranno momenti di incontro e autografi ai fan. L'Ex Mercato Civico, d'altro canto, diventerà un santuario per gli appassionati di videogiochi e giochi da tavolo. Arkadia e Nuova Videogames Sardegna sono solo alcune delle entità che organizzano tornei, mentre altri eventi, come la Pokemon Millenium e il torneo di Yu-Gi-Oh, assicurano due giorni di competizione appassionata. Lo Quarter ospiterà una varietà di talenti artistici. Presentazioni di artisti come JessieKillJoy e Jessica Giorgia Senesi si uniranno a sessioni di autori come Leonardo Patrignani e Stefano Piroddi. Non solo: la gara cosplay e il DJ set animato sono solo alcune delle attività che promettono di animare il weekend. L'importante collaborazione con il Centro Commerciale Naturale di Alghero ha ulteriormente arricchito l'evento, ampliando l'offerta espositiva dedicata a fumetti, giochi e collezionabili. Ma al di là delle attività, l'Alghero Comics and Games è un tributo alla creatività. È un'opportunità per autori, artisti e appassionati di condividere, imparare e crescere insieme. È un invito a tutti, non solo ai fan della cultura nerd, a unirsi a un weekend di avventure, divertimento e scoperte. La Consulta Giovani Alghero apre le porte a questa celebrazione, pronta a dare il benvenuto a tutti in questo straordinario viaggio nel mondo nerd.