Cronaca Corpo Forestale intensifica i controlli: Fermato un pescatore abusivo a Capitana

CAGLIARI - La lotta del Corpo Forestale contro la pesca abusiva dei ricci di mare non si arresta. Quest'oggi, nella zona di Capitana, sulla costa di Quartu, gli agenti hanno sorpreso un pescatore che, nonostante l'esplicito divieto, aveva già accumulato una cattura di circa 150 ricci. La situazione dello stock dei ricci di mare è attualmente critica. La drastica riduzione del loro numero ha reso necessario imporre un blocco totale dei prelievi, al fine di preservare e garantire il ripopolamento della specie. Nonostante le chiare regolamentazioni, vi sono ancora individui che scelgono di ignorare tali direttive, mettendo a rischio un ecosistema già in grave sofferenza. Intervenendo tempestivamente, la pattuglia della Base navale di Cagliari del Corpo Forestale ha proceduto al sequestro dei ricci illegalmente pescati. Fortunatamente, questi erano ancora vitali e sono stati prontamente reimmessi in mare, salvaguardando così un piccolo ma significativo segmento della popolazione di ricci. All'individuo è stata contestata una sanzione che ammonta a 1.000 euro, un segnale forte e chiaro dell'importanza di rispettare le normative in vigore e della determinazione del Corpo Forestale nel proteggere le risorse marine della Sardegna. La vicenda evidenzia l'importanza della vigilanza e dell'azione costante delle forze dell'ordine nell'affrontare il problema della pesca abusiva. Solo attraverso controlli serrati e sanzioni severe sarà possibile garantire un futuro sostenibile per il nostro ecosistema marino.