Cronaca Droga: Senza il tossicodipendente non esisterebbe lo spaccio

A nessuno sfuggono le difficoltà nel fronteggiare la quantità di problemi che il mondo della droga porta inesorabilmente con sé. Gli spacciatori ne inventano una più del diavolo per aggirare i controlli. Nonostante i quotidiani successi delle forze dell’ordine nel reprimere lo spaccio, con arresti di trafficanti e sequestri di ingenti quantità di tutti i tipi di droga, il consumo è sempre in aumento, segno che di pari passo, sono in aumento le richieste e i consumatori. Una delle nuove strategie che si sta diffondendo è coinvolgere nello spaccio persone “per bene” e incensurate, persone che conosciamo da sempre come ligie al dovere, tranquille, tutto casa e famiglia, quelle della porta accanto. Insospettabili che, per un pugno di euro, si offrono di fare da deposito nelle loro case o magazzeni, facendo così il lavoro sporco per conto del pusher di turno. Ogni giorno i media regionali e nazionali, ci informano di arresti di persone incensurate e ufficialmente “rispettabili”, dedite allo stoccaggio e allo spaccio. Peccato siano sempre i pesci piccoli a cadere nella rete; i grandi trafficanti operano tranquilli dietro le quinte. Come fronteggiare questa dura realtà? Come bloccare questo mercato di morte che sta minacciando le future generazioni e l’intera società? Esiste una legge di mercato che mette in stretta relazione tra loro la domanda e l’offerta. Nessun commerciante acquisterebbe un prodotto per il quale non c’è richiesta da parte del pubblico. Andrebbe in fallimento in poco tempo. Finché ci saranno i consumatori, i pusher senza scrupoli continueranno a sporcarsi le mani del sangue delle loro vittime. L’unico modo per sconfiggerli è eliminare la domanda, facendo in modo che i ragazzi non entrino in quel mondo. È una guerra contro il tempo: dobbiamo arrivare prima degli spacciatori, informando i ragazzi sulle conseguenze che la droga causa al corpo e alla mente. Il filosofo L. Ron Hubbard scriveva: “l’arma più efficace nella guerra contro la droga è L’ISTRUZIONE”. Non esiste alternativa alla prevenzione e alla sua base c’è L’ISTRUZIONE. Se vogliamo eliminare la droga dalla società dobbiamo far sì che non ci sia la domanda, ma solo la conoscenza della verità terrà i nostri ragazzi lontani dalla droga. Senza la domanda verrà meno l’offerta. È una legge del mercato. I volontari di Mondo Libero dalla Droga sono in prima fila da molti anni, in tutto il mondo, per istruire i nostri giovani. L’appello è di unire le forze tra Istituzioni, Amministrazioni Comunali, scuole, educatori, parrocchie ed oratori, associazioni e cittadini volenterosi, per fare fronte comune, eliminando steccati ideologici, lavorando in sinergia per il bene dei nostri ragazzi. Dopo l’iniziativa di ieri, venerdì 6, a La Maddalena, i volontari saranno a Cagliari, Olbia e Nuoro nelle giornate tra lunedì 9 e mercoledì 11 ottobre, ancora nelle strade, piazze e negozi a parlare con le persone di tutte le età a divulgare la verità sulla droga, a contrastare le bugie degli spacciatori togliendo loro i potenziali giovani “clienti”.