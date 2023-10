Cronaca Colpo grosso a Pimentel: Sequestrate piante di Marijuana per un valore di 10 Milioni di Euro!

PIMENTEL: Nell'ultima operazione condotta dai carabinieri di Samatzai, insieme al NORM della Compagnia di Sanluri e al RIS CC Cagliari (sezione chimica), sono state sequestrate oltre 3000 piante di canapa da droga estese su un'area di oltre 2 ettari. L'operazione rientra nel quadro delle iniziative avviate dal Comando Provinciale di Cagliari per contrastare il traffico di stupefacenti, in particolare nelle aree rurali ed extraurbane. Il focus si è intensificato quando, durante una perlustrazione notturna nel territorio agropastorale di Pimentel, sono stati rilevati movimenti sospetti nella zona di "Sa Pioi", un'area remota e poco popolata. La scoperta è avvenuta in un'area avvallata, nascosta tra le colline, distante dalle abitazioni. Qui, 3002 piante di marijuana, alte circa un metro e mezzo ciascuna e ben irrigate con un sistema a goccia, erano coltivate in 80 filari. Nonostante la possibilità che fosse una coltivazione legale, l'assenza di documentazione ha spinto le forze dell'ordine a eseguire campionamenti. Le analisi del RIS di Cagliari hanno rivelato un contenuto di THC del 5%, ben al di sopra del limite legale del 0,6%. Nelle vicinanze è stata inoltre trovata una casa rurale contenente attrezzature e prodotti per la coltivazione. Il materiale e le piante sono stati sequestrati a disposizione della Procura della Repubblica di Cagliari. Stime indicano che questa piantagione avrebbe potuto produrre fino a 2 tonnellate di marijuana, con un valore di mercato di circa 10 milioni di euro. Questo sequestro segue un altro significativo operato dai carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari ad Arborea solo poche settimane prima.