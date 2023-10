Cronaca Quando la nonna scambia l'aroma di Cannabis per il nuovo deodorante d'ambiente del nipote

ASSEMINI - "Ero certa che fosse una nuova marca di incenso!" esclama la nonna novantenne, profondamente sorpresa dal motivo dell'improvvisa visita dei carabinieri a casa sua. Non immaginava minimamente che il suo nipote, un tranquillo 29enne, fosse in realtà un piccolo "imprenditore verde" con oltre 23 chili di marijuana nascosti in soffitta. L'anziana signora, all'inizio, aveva attribuito l'aroma particolare in casa ad un nuovo deodorante d'ambiente o forse a qualche pianta esotica che aveva dimenticato di annaffiare. Ma quando gli agenti hanno svelato l'origine di quel profumo, il suo stupore era palpabile. Gli oltre 23 chili di "erba" erano suddivisi tra 560 grammi di marijuana in fiore, 540 grammi tritati e circa 230 cime di cannabis con infiorescenze. Tutto questo nascosto proprio sotto il naso (e il senso dell'olfatto) della nonna. Dopo una meticolosa perquisizione, il giovane "imprenditore" è stato prontamente accompagnato ai domiciliari, pronto a rispondere delle sue coltivazioni segrete. Mentre in Tribunale, stamattina, l'arresto è stato convalidato. Tra le domande che rimangono senza risposta: la nonna sapeva davvero così poco? O forse aveva solo una tolleranza olfattiva fuori dal comune? Una cosa è certa, la prossima volta che sentirà un profumo strano in casa, probabilmente chiederà al nipote cosa sta "cucinando".