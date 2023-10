Cerchi un fedele compagno? Indi ti aspetta al canile di Cagliari

Tra tutti i suoi fratelli, è sempre lei quella in cerca di nuove avventure. Ha un'incredibile energia e adora i giochi, specialmente quelli di riporto. Il suo cuore, grande quanto il suo amore per l'esplorazione, batte forte per chi si prende cura di lei quotidianamente. Per Indi sogniamo una famiglia piena di vitalità, pronta ad accompagnarla in spensierate avventure all'aperto e a regalarle momenti di gioco e divertimento. Se sei una di quelle persone che non riesce a stare fermo, Indi potrebbe essere la compagna ideale per te! Una piccola avvertenza: le famiglie che preferiscono la tranquillità del divano potrebbero non essere l'ideale per il suo spirito avventuroso.





L'adozione di Indi include la sua vaccinazione e un microchip. E, per assicurarsi che cresca sana e felice, il Canile comunale offre anche un intervento di sterilizzazione gratuito una volta che raggiunge l'età appropriata. Se il tuo cuore ha già iniziato a battere un po' più forte pensando a Indi, non esitare! Puoi incontrare questo piccolo tesoro dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12. Per fissare un appuntamento, scrivi una mail a canile@comune.cagliari.it o chiama i numeri 070 677 8115 - 070 677 6469. Un amico peloso e pieno d'amore ti aspetta. Non perdere questa opportunità di rendere la tua vita un po' più dolce e gioiosa!

Con occhi brillanti e un carattere vivace, Indi non vede l'ora di farti saltare il cuore! Questo piccolo scricciolo di appena 9 mesi è pronto a darti tutto l'amore che ha nel suo cuoricino. Da marzo 2023, la vivace Indi è stata ospite del Canile comunale di Cagliari. Anche se è stata accolta con braccia amorevoli dai professionisti del luogo, ora cerca una casa e un'amorevole famiglia che possa chiamare propria. La piccola, con un peso piuma di meno di 10kg, è stata ritrovata dai funzionari comunali vicino alla Rari Nantes di Cagliari, insieme ai suoi fratelli. Se dovessimo descrivere Indi con due parole? Esploratrice e indipendente!