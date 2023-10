Misure concertate contro le cavallette: Un incontro cruciale per la campagna 2024

Valeria Satta, Assessore dell’Agricoltura, ha evidenziato come nel corso dell'ultimo anno si siano fatti passi avanti notevoli nella gestione del problema. L’Agenzia LAORE e l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura stanno progettando un ciclo di sessioni informative destinate agli operatori del territorio, ritenendo fondamentale proseguire e intensificare le azioni di contrasto. Le cavallette rappresentano una piaga persistente nella Media Valle del Tirso. Questo fenomeno, potenzialmente esacerbato dai mutamenti climatici e dall'impatto delle attività umane, è motivo di grande preoccupazione, specialmente per gli imprenditori agricoli della zona.





È cruciale riconoscere l'importanza del ruolo svolto da chi vive e lavora in questi territori, e soprattutto l'essenzialità di una collaborazione sinergica, inclusa quella degli amministratori locali. La lotta coordinata contro queste creature è essenziale per limitare il danno economico e garantire la sostenibilità agricola della regione. Il monitoraggio costante e la prevenzione sono necessari per evitare un'ulteriore proliferazione delle cavallette, specialmente considerando l'espansione delle aree colpite a partire dal 2017. La collaborazione di tutti è imprescindibile per garantire il successo delle future azioni di contrasto.

In previsione della campagna del 2024, un importante incontro digitale si è svolto con l'intento di studiare le migliori strategie di intervento contro l'invasione delle cavallette, una problematica che persiste da anni nella regione. La videoconferenza ha visto la partecipazione dell'Agenzia LAORE, delle Associazioni di Categoria, dei Comuni interessati e delle Prefetture.