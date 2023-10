Quando le strade del Signore sono...bloccate - Disavventura bosana per un sacerdote 34enne

La chiamata è stata intercettata dalla Capitaneria di porto di Bosa, che ha avviato le ricerche. I soccorritori hanno trovato il sacerdote in buone condizioni di salute, ma visibilmente spaventato. L'uomo è stato trasportato a terra e affidato alle cure dei sanitari. Il sacerdote ha raccontato di aver trascorso la notte in una grotta, cercando di proteggersi dal freddo. Ha detto di aver avuto paura, ma di aver sempre sperato in un lieto fine. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra la popolazione locale. La zona in cui è avvenuto l'incidente è infatti molto impervia e può essere pericolosa per chi non la conosce bene. La Capitaneria di porto di Bosa ha invitato i cittadini a prestare attenzione e a non avventurarsi in zone impervie senza una guida esperta.

Bosa, 6 ottobre 2023 - Un sacerdote di 34 anni, originario di Sassari, è stato disperso per alcune ore vicino alla costa di Bosa, in Sardegna. L'uomo, che stava passeggiando da solo, ha perso l'orientamento ed è rimasto bloccato in una caletta tra Porto Managu e Cala Fenuggiu. Il sacerdote, che è un appassionato di trekking, si era recato nella zona per una passeggiata. Nel pomeriggio, però, ha perso l'orientamento e non è più riuscito a trovare la strada del ritorno. Ha cercato di chiedere aiuto, ma non ha trovato nessuno. La sera, il sacerdote ha lanciato un segnale di soccorso con il suo telefono cellulare.