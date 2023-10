Rinascita e competenze: Riflessioni e soluzioni per l'entroterra sardo alla manifattura Tabacchi

I nomi di prestigio intervenuti al suddetto avvenimento sono: il conosciutissimo filosofo e fisico italiano Silvano Tagliagambe, il noto presidente delle Acli Sardegna Mauro Carta, la dott.ssa Daniela Falconi (Sindaca di Fonni), il dott. Luca Arca (in qualità di esponente dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna) e la dott.ssa Mariella Stella di Netural Coop (nota azienda che si occupa di trovare strategie per sviluppare imprese, aziende e comunità). Importanti e di grande interesse per tutta la platea presente, oltre gli interventi eseguiti dalle persone appena citate, anche le testimonianze portate sulla tematica in esame dal noto membro di Opificio Graziano Di Paola e dall’Assessore della Pubblica Istruzione del Comune di Cagliari, la dott. Marina Adamo, in merito ai casi studio sulla robotica educativa, usata come apprendimento delle materie STEAM(acronimo di Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica). Moderatrice dell’evento la dott.ssa Romina Mura (Sindaca di Sadali ed ex parlamentare) che ha diretto l’evento con grande maestria e perizia.





Nel corso del coinvolgente dibattito gli ospiti presenti hanno esposto le problematiche dello spopolamento delle zone interne dell’Isola, facendo anche alcuni importanti riferimenti storici in merito alle soluzioni precedentemente adottate che avrebbero dovuto risolvere codesta situazione(stiamo parlando dei due provvedimenti fatti dal ministro Berlinguer nel periodo 1996-2000), mettendo in evidenza, nello stesso tempo, alcune tra le misure in ambito formativo messe in campo atte a fornire a bambini e ragazzi conoscenze che certamente avranno significativo impatto non solo nell’immediato ma anche nel domani di questi giovani. Un interessante appuntamento, quindi, che non si è limitato ad analizzare le difficoltà del tema in oggetto, ma che ha voluto fornire attraverso questo dibattito un supporto a tutte le realtà (piccole e piccolissime) presenti nell’Isola alfine di stimolare il ripopolamento delle aree interne della Sardegna, invitando, inoltre, chi di dovere a politiche che favoriscono la natalità nelle suddette zone attraverso provvedimenti e incentivi che le supportino, oltre a promuovere progetti che integrino maggiormente gli immigrati di seconda e terza generazione provenienti da altri paesi. Cosa dire perciò in chiusura.





Ringraziamo innanzitutto la nota organizzazione Opificio Innova (che ha curato l’evento in maniera impeccabile) e i suoi ospiti per avere trattato questo difficile tema, ci auguriamo, inoltre, che (oltre le significative soluzioni messe in campo) c’è ne siano altre di pari valore, che in primo luogo ripopolino l’entroterra sardo, e che in seconda battuta (speriamo caldamente in questo) consentano ai giovani presenti in questi territori di vivere una vita serena e piena di soddisfazioni aumentando le loro competenze in ambito lavorativo con tutto ciò che esso consegue.

Durante la soleggiata mattinata del 19 settembre 2023, nei bellissimi spazi della Manifattura Tabacchi di Cagliari (sita in viale Regina Margherita 33), si è svolto l’interessante evento denominato “Ripopolamento e nuove competenze in Sardegna”. L’incontro, organizzato in maniera magistrale dalla rinomata organizzazione Opificio Innova con il supporto della Fondazione Sardegna e di Innois e tenuto al cospetto di una sala particolarmente gremita, ha visto la presenza di importanti personalità del settore che hanno spiegato, con estrema dovizia di particolari, il tema trattato.