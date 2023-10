Venerdì 6 ottobre: Festa di fine estate ad Alghero con Villa Mosca, Fermento, Cantina Santa Maria La Palma ed El Caminante

Il loro ormai famoso food truck si fermerà proprio nel piazzale di Villa Mosca, pronto a soddisfare tutti gli appassionati di cibo e vino. El Caminante un progetto famoso e pluripremiato: è stato inserito nella guida del Gambero Rosso Street Food dal 2018 e, sempre con Gambero Rosso, ha vinto il premio speciale Street Food on the road nel 2019; ha poi partecipato al reality Street Food Battle insieme allo chef Simone Ruggiati e ha avviato collaborazioni con chef Stella Michelin. Le arepas saranno abbinate a una selezione di vini del territorio, firmati dalla Cantina Santa Maria La Palma: Estìu, da uve Sauvignon (il suo nome significa “Estate”, un naming perfetto per l’occasione), Trìulas, da uve Chardonnay, Akènta (Vermentino di Sardegna DOC Spumante) e Akènta Rosé (spumante da uve rosse di Cagnulari) e Cagnulari, dal vitigno omonimo, il vino rosso di Alghero. Spazio anche alla musica dal vivo: la serata sarà accompagnata dalla band "Pirati & Panadas Funk", formata da Antonio Fortunato (chitarra), Angelo Salaris (basso), Danilo Lutzoni (voce) e Sergio Intelisano (batteria): i Pirati sono pronti a far ballare e divertire con buona musica e un pizzico di ironia e umorismo. La Festa di Fine Estate sarà un evento divertente, pensato per tutti gli amanti di buon cibo, vino e musica, in una location tra le più belle della Sardegna.





L’appuntamento avrà inizio venerdì 6 ottobre dalle 18.00: l’ingresso è libero, senza necessità di prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente il ristorante Fermento ai numeri 0794125748 e 3480171332.

