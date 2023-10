Cronaca Assemini, 29enne insospettabile nascondeva scatole piene di cannabis in casa

Un 29enne di Assemini, Bernardo Consolo, insospettabile, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato scoperto dai poliziotti durante un controllo di routine. All'interno della sua abitazione, nella mansarda, i poliziotti hanno trovato circa 230 infiorescenze di cannabis, per un peso complessivo di circa 2,5 kg. La droga era occultata in diverse scatole, accuratamente sigillate. L'uomo, che non aveva precedenti penali, è stato arrestato e condotto in carcere a Cagliari. Questa mattina 4 ottobre, il giovane è comparso davanti al giudice che ha concesso i termini a difesa e rimandato l’indagato agli arresti domiciliari. L'operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Cagliari, con l'ausilio di unità cinofile della Polizia di Stato. L'arresto del 29enne di Assemini è un caso emblematico di come anche persone insospettabili possano essere coinvolte nel traffico di stupefacenti. L'uomo, che non aveva precedenti penali, aveva occultato una quantità di cannabis significativa all'interno della sua abitazione. Questo suggerisce che fosse un trafficante di stupefacenti di un certo livello. L'operazione della Polizia di Stato ha permesso di sequestrare una notevole quantità di stupefacenti, che avrebbe potuto essere immessa sul mercato clandestino. Il caso di Assemini è un monito per tutti i cittadini. È importante ricordare che le sostanze stupefacenti sono un grave problema sociale che può coinvolgere chiunque, indipendentemente dalla sua estrazione sociale o dal suo background. È importante conoscere i rischi legati alle sostanze stupefacenti e informarsi sulle conseguenze legali del loro consumo e del loro spaccio.