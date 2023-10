Cronaca Operazione antimafia a Cagliari: Carabinieri effettuano nuovi sopralluoghi per ottenere ulteriori documenti

Le indagini sulla presunta associazione mafiosa attiva in Sardegna continuano, con il focus sugli stretti legami tra la criminalità, riconducibile a Graziano Mesina, e le istituzioni locali. Gli uomini del Ros dei Carabinieri, che recentemente hanno arrestato 31 persone (13 in detenzione e 18 ai domiciliari), hanno effettuato un nuovo sopralluogo in diversi uffici pubblici di Cagliari questa mattina. L'obiettivo è stato completare l'acquisizione di documenti utili a corroborare le prove nell'ambito dell'indagine. Pare che ulteriori conferme siano emerse e nuove rivelazioni potrebbero giungere nei giorni a venire. Dai documenti analizzati emerge una possibile connessione tra la criminalità e le istituzioni, in particolare attraverso Gabriella Murgia, ex assessora all'Agricoltura della Regione Sardegna, e Tomaso Gerolamo Cocco, primario responsabile della terapia del dolore presso l'ospedale Marino di Cagliari. Entrambi sono attualmente detenuti. Gli interrogatori degli arrestati dovrebbero concludersi entro questa settimana. Molti hanno scelto di non rispondere, mentre altri hanno dichiarato di non avere alcun legame con i fatti. In particolare, uno dei presunti collaboratori di Mesina, Giuseppe Paolo Frongia, ha negato di aver mai conosciuto l'ex fuorilegge di Orgosolo. Con la mole di documenti da esaminare, gli avvocati difensori lavoreranno per definire la strategia migliore per i loro clienti. Avranno tempo fino a sabato per presentare eventuali richieste di scarcerazione o di modifica delle misure cautelari. *Nota: questo articolo è basato su informazioni fornite e non cita direttamente fonti esterne.*