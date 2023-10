La persistenza dei volontari premiata dai cittadini e gli esercenti di Is Mirrionis a Cagliari

“Non ci aspettavamo una accoglienza così calorosa da parte dei cittadini e dei commercianti del quartiere – dichiara una delle volontarie impegnate nella distribuzione del libretto – al primo momento di sorpresa, segue la voglia di dialogare sul messaggio contenuto nel libretto “La Via della Felicità”, guida basata su buon senso per una vita migliore”. Ciò che emerge di positivo è il fatto che sono soprattutto i giovani a concordare sul fatto che ci sia molto da lavorare in questa direzione e della necessità di divulgare i valori di buon senso attraverso le azioni di ciascuno e il buon esempio. L’entusiasmo dimostrato da un gruppo di ragazze nel ricevere il libretto, dimostra che nei i giovani ci sia tanta voglia di normalità; quella “normalità” che solo le azioni improntate al rispetto reciproco e alla ricerca del bene comune possono garantire.





Come scrive l’autore L. Ron Hubbard nel primo capitolo de La Via della Felicità: “E’ difficile riuscire a sopravvivere in una società caotica, disonesta e, in generale, immorale…..La tua felicità può essere trasformata in tragedia e dolore dalla disonestà e cattiva condotta degli altri….Il potere di indicare la via verso una vita meno pericolosa e più felice è nelle tue mani.” Da queste parole l’invito a divulgare tra gli amici e conoscenti questi valori di buon senso e lo stesso libretto, che i volontari regalano, anche per gli amici e famigliari, a chi ne fa richiesta.

Nella serata di ieri lunedì 2 ottobre, i volontari hanno distribuito decine di copie del libretto La Via della Felicità, parlando con le persone della necessità di ripristinare il buon senso nella nostra vita. La risposta positiva dei cittadini e l’adesione dei commercianti del quartiere spingono i volontari a continuare a promuovere i principi di buon senso contenuti nella Via della Felicità. Ancora una volta l’idea che in certi quartieri di periferia regni l’illegalità, solo perché una minoranza di bulli scalmanati hanno interesse a creare il caos, viene sfatata dalla massiccia condivisione al messaggio dei volontari improntato sul buon senso de “La Via della Felicità”, della maggioranza dei cittadini onesti residenti nel quartiere e dei commercianti di Is Mirrionis, a Cagliari.