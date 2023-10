Dramma a Monte Petrosu: Donna perde la vita dopo una caduta mentre pulisce i vetri

Il tragico incidente è avvenuto mentre la donna era intenta a lavare i vetri di casa. Dopo un volo di circa cinque metri, è stata trovata riversa a terra, in una pozza di sangue. Immediatamente soccorsa, Cristina è stata trasportata con l'elisoccorso del 118 al San Francesco di Nuoro, dove le sue condizioni sono apparse subito estremamente critiche, soprattutto a causa delle gravi ferite alla testa provocate dalla caduta. Il personale della Neurochirurgia ha prontamente eseguito un intervento chirurgico nella speranza di salvare la sua vita, ma nonostante gli sforzi dei medici e le cure intensive, le condizioni della donna sono rimaste irreversibili.





Nel pomeriggio di oggi, è stato accertato il decesso cerebrale. In un ulteriore gesto di grande umanità e generosità, la famiglia di Cristina Piroddi ha dato il consenso all'espianto degli organi, trasformando una tragedia in un potenziale dono di vita per altre persone in attesa di trapianto. La comunità di Monte Petrosu è in lutto, unita nel ricordo di Cristina e nel sostegno alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore.

La comunità di Monte Petrosu, frazione di San Teodoro, nel nord Sardegna, è stata scossa da un tragico incidente domestico che ha avuto come vittima Cristina Piroddi, 57 anni. La donna è deceduta presso l'ospedale San Francesco di Nuoro, dove era stata ricoverata in seguito a una caduta da una finestra della sua abitazione.