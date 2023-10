Cronaca L'eroe della Jeep Avenger e la sua odissea alcolica nella notte di Cagliari

Quanto è bella la notte di Cagliari, con il suo manto stellato, e le sue vie che chiamano gli avventurieri! Ma chi avrebbe mai pensato che l'Avenger - un nome che fa pensare a supereroi, azione e avventura - potesse trasformarsi nella carrozza di un moderno Don Chisciotte dell'alcolemia? Ecco il nostro eroe, un impiegato 35enne, che avendo evidentemente deciso di onorare il nome della sua possente Jeep, si è lanciato in una missione: esplorare le profondità delle bottiglie e poi... tentare di navigare per le strade della città! Via Lungosaline, 4:30 del mattino. Mentre la maggior parte di noi contava pecore nel mondo dei sogni, il nostro audace protagonista contava... grammi per litro. E non uno, due o tre, ma ben 2,64 g/l! Una performance che, se fosse stata una gara di bevute, l'avrebbe sicuramente reso campione. Peccato che fosse, invece, una gara con l'etilometro. E come ogni buona avventura, c'era anche una sorpresa: la Jeep non era nemmeno la sua! Apparteneva alla sua azienda. Immaginiamo la riunione di lunedì mattina: "Scusate ragazzi, ma avete visto la mia Jeep Avenger?" - "Ah, quella? Beh, sappiamo solo che ha fatto un piccolo tour con i carabinieri!" In ogni odissea, c'è sempre un lieto fine. Il nostro eroe, forse non proprio fresco come una rosa, ma sicuramente più saggio, è stato riaccompagnato a casa da un amico. Probabilmente, per le prossime notti, opterà per una bevanda leggermente meno "avventurosa" e lascerà l'Avenger a riposare. Un brindisi alla sicurezza, agli amici salvatori e alle avventure notturne che, speriamo, restino solo nelle pagine dei giornali!