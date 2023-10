Cronaca Ferrari contro un camper: due morti - Nell’incidente coinvolta anche una Lamborghini

San Giovanni Suergiu - L'entusiasmo e l'adrenalina di una escursione riservata ad auto sportive è stato macchiato da un tragico incidente. Una Ferrari, nel tentativo di sorpassare una Lamborghini, l'ha colpita, facendo deviare la supercar contro un camper. Quest'ultimo si è cappottato a causa dell'impatto, mentre la Ferrari si è incendiata. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30 lungo la Statale 195, all'altezza di San Giovanni Suergiu. I passeggeri della Ferrari, un uomo e una donna svizzeri di 67 e 63 anni, sono purtroppo deceduti a seguito dell'incendio che ha avvolto il loro veicolo. Il conducente della Lamborghini, un italiano di 35 anni, ha subito ferite lievi. Nel camper viaggiava una famiglia italiana: il padre di 58 anni, sua moglie e i loro due figli sono riusciti ad uscire dal veicolo rovesciato, rimanendo fortunatamente illesi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente vigili del fuoco, diverse ambulanze del 118 e i carabinieri per gestire la situazione e avviare le indagini. Questa tragedia mette in luce l'importanza della prudenza alla guida, specialmente quando si è al volante di veicoli potenti e ad alte prestazioni. La comunità locale è scossa e si stringe attorno alle famiglie delle vittime, sperando che questo incidente possa servire come monito per tutti i conducenti.