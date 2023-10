Cervo soccorso nella spiaggia di Piscinas dal corpo forestale

Il cervo, un maschio che probabilmente è stato sconfitto dal suo antagonista durante una lotta per l’accoppiamento, aveva una zampa fratturata. L'esemplare è stato soccorso con non poca fatica dal personale del Corpo Forestale. La complessa operazione è stata effettuata grazie al prezioso aiuto di un privato, in quale ha messo a disposizione una macchina operatrice, nonché con l’intervento del personale della Agenzia Regionale Forestas e del veterinario convenzionato dalla Provincia Sud Sardegna.





Il cervo ferito è stato trasportato presso il Cantiere Forestale di Croccorigas, dove il giorno dopo è stato operato dal veterinario dell’agenzia Forestas. L’animale purtroppo è morto per la gravità delle lesioni.

Il personale della Stazione forestale di Guspini nella mattinata del 29/09/2023, a seguito di una segnalazione circa la presenza di un cervo gravemente ferito nella spiaggia di Piscinas, è intervenuto per salvare l’esemplare.