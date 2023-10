Cronaca Eredità tipografica in bilico: L'appello di Margherita per salvaguardare il tesoro di Deidda

Margherita Deidda figlia del tipografo Mariano Deidda scomparso lo scorso Aprile, lancia un appello alle istutizioni affinché la sua collezione di macchine rare tipografiche trovi una sede permamente. Nel corso della sua vita e dell’attività di tipografo ha raccolto materiale tipografico da circa settanta tipografi sardi, tra cui la “Marinoni” la rotativa più antica del mondo che stampò la prima copia dell’Unione Sarda nel 1889. Nella collezione sono presenti anche quattro torchi ricostruiti sul modello originale di Gutenberg, il tipografo tedesco che inventò la stampa moderna. Parte di questo patrimonio è sottoposto a tutela e vincolo da parte dei beni culturali che lo ha riconosciuto come “bene unico in Italia” Nonostante tutto ciò tutto il materiale è custodito dalla figlia a casa e parte nei magazzini. Si tratta di materiale molto pesante, anche diverse tonnellate, che necessita di essere custodito in un luogo adatto. Parte del materiale è stato esposto in alcune mostre temporanee in Sardegna e a Milano. Per questo motivo la figlia chiede che le autorità preposte si attivino affinché venga trovata una sede permanente per dare vita una Museo della stampa sarda.