Cronaca Incidente sulla SS 131 a Sestu: Perde la vita la motociclista Francesca Pitzalis a soli 32 Anni

Un grave incidente si è verificato ieri mattina al chilometro 9 della strada statale 131, nei pressi di Sestu. Francesca Pitzalis, 32 anni, era alla guida della sua Kawasaki quando è entrata in collisione con una Lancia Y, che procedeva nella stessa direzione verso Sassari. Dopo l'impatto, le condizioni di Francesca sono state immediatamente giudicate gravi. I soccorritori del 118, prontamente intervenuti grazie alle chiamate di alcuni automobilisti presenti, hanno trasportato la giovane al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari. Nonostante gli sforzi dei medici, le ferite riportate si sono rivelate fatali. Il conducente della Lancia Y è rimasto sul luogo dell'incidente e ha collaborato con gli agenti della Polstrada di Sanluri nelle fasi iniziali dell'indagine. Le esatte cause dell'incidente sono attualmente al vaglio delle forze dell'ordine. In una nota di speranza in mezzo a questo tragico evento, la famiglia Pitzalis ha comunicato che gli organi di Francesca saranno donati, dando così un'opportunità di vita a chi ne ha bisogno. La redazione esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia Pitzalis e a tutti coloro che conoscevano e amavano Francesca.