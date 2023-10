Cronaca Divulgazione illecita in Gallura: Video privato di una coppia raggiunge una diffusione inaspettata

Una situazione preoccupante emerge dalla Gallura, dove un video intimo di una coppia locale ha raggiunto una vasta diffusione attraverso dispositivi mobili. Il materiale, che ha rapidamente guadagnato popolarità sulle piattaforme di messaggistica, sembra essere stato sfruttato in maniera impropria, con possibili richieste di denaro in cambio della sua condivisione. Il quotidiano L'Unione Sarda riporta che la divulgazione di tale video è avvenuta tra la fine dell'anno precedente e la primavera del 2023. La diffusione ha avuto ripercussioni negative sulle vite delle persone coinvolte, dato che le persone ritratte sono chiaramente identificabili. La donna coinvolta, di circa 40 anni, è una residente della Gallura. Ancora non sono chiare le modalità con cui il video è stato diffuso e le motivazioni dietro tale gesto, ma vi sono sospetti che coloro che lo hanno divulgato fossero a conoscenza della natura della loro relazione. Gli inquirenti stanno valutando la possibilità di un accesso illecito ai dispositivi mobili delle vittime, il che suggerisce una potenziale violazione della sicurezza e un indebito prelievo di dati personali. Le implicazioni legali di questa vicenda potrebbero estendersi ben oltre la semplice divulgazione non autorizzata, toccando temi delicati come la violazione della privacy e la diffusione non consensita di contenuti espliciti. La questione solleva nuovamente l'importanza della sicurezza online e del rispetto della sfera privata al giorno d'oggi.