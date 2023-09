Cronaca Oristano: Ex mattatoio in fiamme - Quando l'abbandono porta al disastro

Ecco Oristano, una città che adesso deve fare i conti con le macerie dell'ex mattatoio. Se vi aspettate una storiella piagnucolosa, avete sbagliato giornale. Questa è la realtà cruda, il risultato dell'indifferenza e del lasciar fare. La scena su Via Rockefeller è desolante. Sembrava una di quelle zone di guerra che si vedono in TV. Ora, invece di un mattatoio, abbiamo un cumulo di rottami fumanti e rifiuti. E chi se ne prende la colpa? Mentre un pezzo di muro e una porzione del tetto sono a terra, i responsabili di questo sfacelo dov'erano? E allora c'è l'incendio, con i vigili del fuoco a dover fare gli straordinari, battendosi contro fiamme alimentate da tonnellate di rifiuti. Sì, lo so, lo dico senza mezzi termini. Ma è la verità. E tra tutto questo, le famiglie Rom. Non mi fraintendete. Se erano lì, è perché evidentemente avevano trovato un'apertura. Ma è inaccettabile vivere e, peggio ancora, permettere che si viva in un edificio sull'orlo del crollo. Dopo l'incendio, sono stati spostati - alcuni presso parenti, altri al camping di Torre Grande. Una soluzione temporanea, speriamo. Oristano merita di più. E' ora che qualcuno prenda delle decisioni, faccia pulizia e rimetta in piedi la città. E per tutti quelli che pensano che sia solo un problema dell'ex mattatoio, sbagliano. E' un problema di Oristano, ed è ora di affrontarlo.