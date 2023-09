Cronaca Marjuana e Hashish nel WC: Arrestati padre e figlio a Maracalagonis

Se stai pensando a un nuovo metodo innovativo per nascondere la tua marjuana e hashish, il WC potrebbe non essere la scelta giusta! A Maracalagonis, un padre e suo figlio, decisamente non vincitori del premio "Nascondiglio dell'anno", hanno pensato bene di dare un nuovo significato all'espressione "scaricare i problemi". Gli agenti delle Sezioni Falchi e Antidroga avevano già il sospetto che qualcosa di "profumato" stesse succedendo in quell’abitazione. E quale sorpresa quando, durante una perquisizione, hanno trovato tracce di "erba del WC" vicino al water. L'ispezione successiva ha portato alla luce una modesta quantità di 1,6 chilogrammi di marjuana e 195 grammi di hashish, magistralmente occultati nel posto più ovvio. E come se non bastasse, accanto alla preziosa collezione di "cioccolato" e "insalata", la polizia ha scovato un piccolo gruzzoletto di 705 euro. Perché, sai, è sempre bene avere del contante a portata di mano nel caso in cui il mercato delle fogne diventi improvvisamente redditizio. Per ora, i due geni del crimine dovranno accontentarsi della vista panoramica offerta dai propri domicili. E una piccola nota a margine: se possiedi un reddito di cittadinanza, potrebbe non essere una buona idea utilizzare il WC come banca e magazzino. Quindi, cari lettori, la prossima volta che pensate di avere una brillante idea, forse è meglio riflettere due volte. O almeno, evitare il bagno.