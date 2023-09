Cronaca Sciopero aeroporti Sardi: A terra più di un decollo

Gli aeroporti sardi hanno vissuto una giornata piuttosto agitata ieri, 29 settembre. Diciassette voli cancellati su tre aeroporti. E mentre si potrebbe pensare a un caos totale, pare che i passeggeri siano stati risparmiati da grandi disagi, grazie alla previdenza delle compagnie che li hanno avvisati. Al centro di questa tempesta, lo scalo di Cagliari, che ha visto ben 10 voli trattenuti al suolo. Ma anche Alghero e Olbia non sono state risparmiate. E tutto questo per cosa? Per lo sciopero dei lavoratori degli handler. Ma aspetta, c'è di più: dalle 10 del mattino, l'area partenze di Cagliari è stata animata da un presidio sindacale. William Zonca, segretario generale della Uil Trasporti Sardegna, con tono trionfante annuncia: "Registriamo un'adesione del 98% del personale che oggi poteva scioperare", e ci tiene a sottolineare che la durata dello sciopero è stata ridotta da 24 a 4 ore. E mentre gli scioperi sono spesso considerati un rompicapo, i segretari sindacali Alessio Salis, Michele Palenzona e Michele Deias puntualizzano: "Siamo consapevoli che gli scioperi possono causare disagi all'utenza", ma, aggiungono, "questo è l'unico strumento attraverso il quale i lavoratori possono fare valere le loro richieste e rivendicazioni". Una sfida lanciata, un messaggio chiaro: i lavoratori del settore in crescita vogliono trattamenti economici dignitosi. E ora, vediamo chi risponderà.