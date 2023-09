Cronaca Emergenza sbarchi in Sardegna: La bellezza dell'isola affogata dagli sbarchi?

Ah, la Sardegna! La perla del Mediterraneo, nota per le sue spiagge, ora si trova a fronteggiare un'altra "onda", quella migratoria. E che onda! Con i centri d'accoglienza che traboccano come un calice di vino troppo pieno, qualcuno potrebbe cominciare a chiedersi se l'isola si stia trasformando in un enorme campo profughi. Duecento, forse anche qualcuno in più: ecco il numero di migranti il cui arrivo è alle porte. La distribuzione è già stata decisa nei vari centri dell'isola, ma non finisce qui. E' previsto un ritmo, forse settimanale, che potrebbe vedere l'arrivo di altri 200 migranti. Ogni settimana, quasi 300 nuovi richiedenti asilo potrebbero essere trasferiti. L'isola è chiaramente a corto di strutture, e le voci della Regione lo confermano, definendo la situazione un «Peso insostenibile». Il prefetto di Cagliari, Giuseppe De Matteis, con tono rassicurante, ci dice che «La Sardegna sta facendo la sua parte». Bene, signor De Matteis, ma cosa significa davvero? C'è un piano concreto dietro queste parole rassicuranti? E mentre sottolinea l'importanza dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr), chiamandoli «fondamentali», le voci di corridoio parlano di un possibile secondo centro. La realtà è chiara come il cristallo: la Sardegna e l'intera Italia sono di fronte a una sfida che non può essere ignorata. E mentre l'isola fa la sua parte, è il momento che anche il resto del Paese si svegli. Dopotutto, non è solo un problema sardo, ma una questione nazionale. E forse, con un po' di pragmatismo e meno retorica, potremmo trovare una soluzione che funzioni davvero.