Cronaca Immigrazione e sicurezza: Finalmente chiarezza o solo fumo negli occhi?

Ecco che Roma decide di svegliarsi, e forse ne aveva bisogno. Il Consiglio dei ministri, dopo lunghe e tediose discussioni, ha finalmente approvato il tanto atteso decreto legge immigrazione e sicurezza. Che cosa ci dice il decreto? Che le espulsioni degli immigrati irregolari saranno, d'ora in poi, più "facili". Bene, direi. Ma è davvero così? Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, con il suo solito fare sicuro, ci assicura che si è fatto tutto il possibile per rendere le procedure di espulsione "più semplificate". Si, avete letto bene: semplificate, non necessariamente più veloci o efficaci. E poi, c'è il potenziamento dei controlli sui visti. Giusto, ma chissà se vedremo davvero risultati concreti. Non dimentichiamoci della polemica sull'età dei minori stranieri non accompagnati. Ora si vuole verificare la loro età. Ma chi lo faceva prima? E perché solo ora ci si accorge del problema? E poi c'è la premier, Giorgia Meloni, che in un post su Facebook ci dice che tutto sarà più veloce, che ci sarà tutela per le donne e i minori. Parole, parole e ancora parole. Vedremo nei fatti. Non fraintendetemi, non sono contro le misure per garantire sicurezza e tutela. Ma mi piace la concretezza, i fatti. La Sardegna, come altre regioni, ha bisogno di chiarezza, non di annunci roboanti. E speriamo che questa volta, dietro le belle parole, ci sia davvero sostanza.