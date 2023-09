Parte il Progetto “No Dipendenze-plein air” - Prima tappa a Nuoro, poi Sassari, Olbia e Cagliari

Considerata la diversità delle persone e quindi l’impossibilità di trovare approcci e messaggi adatti per tutti, nella prevenzione forse ciò che conta maggiormente è che i ragazzi arrivino a una comprensione più autonoma, matura e complessa dei significati che attribuiscono alle sostanze psicoattive. Soprattutto che diventino capaci di immaginarne le conseguenze potenziali sulla loro vita concreta e per il loro futuro. Il Progetto si divide in due fasi: La prima fase del progetto sarà dedicata ai grandi eventi di sensibilizzazione e prevenzione, quattro appuntamenti nell’anno 2023 e altrettanti nel 2024. Si tratta dell’allestimento all’interno dei maggiori stadi della Sardegna di un villaggio, il VILLAGGIO Nodipendenze. Il villaggio viene pensato come un grande contenitore che ospiterà giovani, adolescenti, studenti, famiglie e comunità. Un “villaggio “delle alternative”, ricco di momenti informativi, animativi, artistici e sportivi che invitano i visitatori alla riflessione sui danni provocati dall’uso/abuso di sostanze e strumenti elettronici, proponendo alternative ad essi. Oltre agli interventi dei numerosi esperti del settore che parleranno delle dipendenze patologiche e delle nuove dipendenze senza sostanza, dei danni derivati dal fumo di sigaretta e da alcol, di sana alimentazione e di benessere digitale, sono previste anche iniziative dinamiche e che coinvolgeranno attivamente i giovani presenti. Tra i tanti stand, infatti, ci saranno: Mostra informativa guidata sulla prevenzione delle dipendenze ed effetti sul cervello degli adolescenti, postazioni visuale multimediali. Lo Sport come valida alternativa alle dipendenze, con appuntamento con le società sportive cittadine Fiducia in se stessi – Esibizione di Parkur , esibizione di Bike Trial Laboratorio creativo con l’artista Bob Marongiu Educazione digitale e percorsi di digital detox Percorsi di resistenza – Zeroscuse Educazione stradale e civica Stand delle Forze dell’Ordine -Pericoli ed effetti di comportamenti illegali Laboratori ludici: disegno, fai da te, giochi antichi e da tavolo, bricolage ecc.

Coinvolgere e sensibilizzare gli istituti e le comunità della Sardegna sui pericoli delle dipendenze da sostanze stupefacenti, alcol, fumo, gioco d'azzardo e dispositivi digitali, e nuove dipendenze promuovendo la prevenzione alle dipendenze stesse presentando alcune sane alternative di vita quali la pratica sportiva o la partecipazione ad attività ludiche o artistiche. Questo l'obiettivo del progetto “No Dipendenze-plein air”, campagna di sensibilizzazione rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie. Si parte con un tour di eventi ed iniziative nel territorio regionale. Quattro le tappe in programma, e che si svolgeranno dalle 10.00 alle 18.00: Nuoro, Venerdì 29 settembre - Campo scuola CONI Sassari, Venerdì 6 ottobre - Stadio dei Pini Olbia, Venerdì 13 ottobre - Parco Fausto Noce Cagliari, Venerdì 20 ottobre - Stadio di atletica leggera Riccardo Santoru Il Progetto è organizzato dall’Associazione Sportiva Dilettantistica ‘Sport e Salute’, coordinato dalla Presidente Elisabetta Pusceddu e realizzato grazie al contributo dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Sardegna (All. D Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1) e da sponsor privati, l'obiettivo di “No Dipendenze-plein air”, un progetto biennale, è quello di dare ai giovani gli strumenti per accrescere il livello di consapevolezza delle questioni relative alle sostanze legali, come il tabacco, l’alcol, le sostanze illegali, ma anche la prevenzione dalle nuove dipendenze senza sostanza.