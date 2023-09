Le scommesse di Mr. Simon: Torna la Serie A con incontri al vertice

Domenica alle 18.00, l'Atalanta di Gasperini, che sta crescendo match dopo match, affronterà la Juventus di Allegri. L'allenatore nerazzurro ha saputo far brillare Deketelare, ritrovato dopo l'esperienza meno fortunata al Milan. Sebbene la Juventus abbia dimostrato la sua forza nel recente match contro il Lecce, suggeriamo una quota interessante su Bet365: Vlahovic come primo marcatore a 7.50. Il nostro risultato esatto? Un 2-1 per la Juventus.





Concludendo la giornata, lunedì sera la Fiorentina, forte di due vittorie consecutive, ospiterà un Cagliari che ancora non ha trovato la sua prima vittoria. La scommessa consigliata è un segno 1 su Bet365 a 1.45. Per chi cerca un'opzione con quota più alta, suggeriamo un pareggio al termine del primo tempo a 2.37. Il pronostico finale? Un equilibrato 1-1.





Un weekend di appassionanti sfide ci attende. Buone scommesse a tutti, e ricordate di giocare sempre in modo responsabile.

Dopo le emozioni del turno infrasettimanale, il campionato di Serie A è pronto a regalarci nuove sfide a partire da sabato 30 settembre alle ore 15, quando il Lecce ospiterà il Napoli allo Stadio Via del Mare. La sesta giornata si chiuderà lunedì 2 ottobre alle 20.45 con l'atteso match tra Fiorentina e Cagliari. Sabato vedremo il Milan, fresco leader dopo la recente vittoria contro il Cagliari, sfidare la Lazio di Sarri alle 18.00. Nonostante l'attuale distanza in classifica, con la Lazio a soli 7 punti, suggeriamo una quota maggiorata su Bet365: Milan vincente con entrambe le squadre al segno, quotato a 4.33. Il nostro pronostico sul risultato esatto? Un 3-1 per i rossoneri.