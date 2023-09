Nuoro, il consiglio comunale approva il rendiconto di gestione 2022 - Sindaco Soddu: Un risultato di cui andare fieri

«Il conto del bilancio per l’esercizio 2022 – ha annunciato - si chiude con un avanzo di amministrazione pari a 20 milioni, partendo da un fondo cassa al primo gennaio 2022 di 15 milioni, al netto delle riscossioni e dei pagamenti si giunge a un saldo di cassa di 9 milioni. Un’altra notizia positiva è quella relativa al conto economico, che dopo diversi anni di negatività si chiude con un risultato positivo migliorando la perfomance del risultato economico di esercizio di circa 9 milioni, rispetto a uno storico negativo di 8,6 milioni». L’assessora ha poi sottolineato la riduzione di circa 10 milioni dello stock di debito, che si attestava intorno ai 35 milioni ora scesi a 25 grazie al rimborso dei mutui effettuato nel corso del 2022. «Una notizia molto importante – ha commentato –, una medaglia che il consiglio comunale si può appuntare al petto. Tutto ciò ci consente ora la possibilità di contrarre nuovi mutui “buoni”, come quello relativo alla riqualificazione della piscina di via Lazio in via di definizione con il credito sportivo e della casa protetta di via Trieste con il ricorso a un mutuo della Cassa depositi e prestiti.





Un’altra ottima notizia arriva, inoltre, dal fatto che nel 2022 abbiamo provveduto a 22 assunzioni, comprese alcune stabilizzazioni». «È un risultato di cui dovete andare fieri», ha dichiarato il sindaco Andrea Soddu rivolgendosi ai consiglieri della maggioranza. «Lo stesso non potranno fare i consiglieri oggi assenti che nel 2020 si sono candidati con noi e non stanno contribuendo a fare ciò per il quale sono stati votati e cioè portare il Comune di Nuoro fuori dalle secche finanziarie e amministrative. Poter ricorrere al cosiddetto “debito buono” per realizzare interventi utili alla comunità, come la piscina e la casa protetta, è un momento che si aspettava da vent’anni e credo sia un grande merito e motivo di grande vanto».

Stamattina il consiglio comunale ha approvato con 12 voti favorevoli e un astenuto il rendiconto di gestione per l’esercizio 2022. Il provvedimento è stato illustrato all’aula dall’assessora al Bilancio Rachele Piras. «Siamo riusciti a recuperare in maniera significativa il piano di rientro originale derivante dal riaccertamento straordinario dei residui in misura superiore rispetto alle previsioni – ha esordito l’assessora -. Infatti, al 31 dicembre 2022 il recupero risulta pari a 8 milioni 416 mila euro, rispetto ai 3 milioni 850 milioni previsti alla stessa data. Questo dimostra – ha detto l’assessora – la capacità dell’ente di porre in essere azioni concrete per il recupero accelerato del disavanzo derivante dalla norma di legge del 2015 per cui si era reso necessario un riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi dell’ente».