Siniscola: Addio a Riccardo Iovino, imprenditore genovese con la passione per il Kitesurf

Il tragico evento è avvenuto lunedì pomeriggio, mentre molteplici appassionati di kitesurf approfittavano delle condizioni climatiche ottimali, grazie al vento di grecale che sferzava le coste nord orientali dell'Isola. A quanto pare, un malore improvviso ha sorpreso Iovino in mare, facendolo precipitare tra le onde con tutta la sua attrezzatura. Nonostante il tempestivo soccorso di un bagnino e le successive manovre di rianimazione eseguite dall’equipe del 118, non c'è stato purtroppo nulla da fare. Le autorità competenti, inclusi i carabinieri della compagnia di Siniscola, sono intervenute prontamente per i necessari accertamenti. Una volta confermata la morte accidentale, il corpo dell'imprenditore è stato trasferito nell’obitorio del cimitero locale, da dove sarà successivamente trasportato a Genova per le cerimonie funebri. Iovino non era un volto sconosciuto a Siniscola.





Da anni, infatti, era solito trascorrere periodi di relax in questo angolo di paradiso sardo. Proprietario di una villetta a Sa Petra Ruja e di due barche ormeggiate nel porto di La Caletta, era un punto di riferimento per molti. La sua passione per il kitesurf lo aveva portato, proprio quel pomeriggio, a unirsi a decine di altri appassionati sulla spiaggia di Graneri. Una tragica fatalità ha interrotto un pomeriggio di sport e allegria. La comunità di Siniscola e l'intera Sardegna esprimono profondo cordoglio per la prematura scomparsa di un uomo che, con il suo spirito imprenditoriale e la sua passione per lo sport, ha lasciato un'impronta indelebile sull'isola.

Una giornata di passione e sport è tragicamente sfumata in un dolore incommensurabile. Riccardo Iovino, l'illustre imprenditore originario di Genova e fondatore di EdiliziaAcrobatica, ha perso la vita mentre praticava il kitesurf, una disciplina della quale era fervente appassionato ed esperto, sulle acque della spiaggia di Graneri a La Caletta di Siniscola. La società EdiliziaAcrobatica, creata da Iovino, è rinomata per specializzarsi nella manutenzione esterna degli edifici, utilizzando innovative tecniche con funi. Con sedi a Cagliari, Sassari e un prossimo punto vendita in apertura a Nuoro, l'azienda si è consolidata come punto di riferimento nel settore, impiegando oltre 50 persone in Sardegna.