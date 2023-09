San Teodoro: Quando il vino ti fa vedere le stelle, e non quelle del cielo!

Era una turista comasca di 47 anni, decisa a dimostrare che anche lontano dal lago di Como si può fare grande spettacolo. In via dei Platani, noto indirizzo per chi cerca una serata tranquilla e rilassata, è scoppiata l’inaspettata performance della nostra protagonista. E no, non si è messa a cantare l'opera o a fare esibizioni di danza contemporanea; la sua "arte" era molto più... originale.





I clienti del ristorante, alcuni dei quali erano evidentemente pronti a scrivere una recensione a 5 stelle su TripAdvisor, sono stati improvvisamente trascinati in un episodio che ricorderanno per anni. Non per la qualità del cibo o la cortesia del servizio, ma per la vivacità con la quale la nostra turista ha deciso di interagire con loro. Alla vista delle divise dei carabinieri, invece di placarsi, la donna ha ritenuto fosse l'occasione giusta per dimostrare le sue abilità in arti marziali.





Calci, pugni e, pare, anche una sorta di balletto interpretativo ispirato dalla sua chiara intossicazione alcolica. Ah, i pericoli dell'amaro dopo cena! Non sappiamo se la protagonista ricorderà la serata, dato il suo stato alquanto alterato, ma siamo certi che San Teodoro non dimenticherà facilmente questa esibizione estemporanea di "ubriachezza creativa". Un consiglio per tutti i turisti: quando siete in vacanza, ricordatevi che l'unico "spettacolo" dovrebbe essere il paesaggio e non voi stessi. E magari, pagate il conto prima di decidere di diventare il centro dell'attenzione.

Se pensavate che la vita notturna di San Teodoro fosse tutta feste sulla spiaggia e balli sfrenati, vi sbagliavate di grosso! La vera star della serata non è stata la DJ in console, né la luna brillante sopra di noi.