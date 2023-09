Tragedia di Is Arenas: Confermata la causa della morte della psicologa brasiliana - Annegamento





Dettagli rivelati durante l'esame autoptico indicano la presenza di acqua di mare e sabbia nel corpo della donna, avvalorando l'ipotesi di annegamento. La tragica ricostruzione suggerisce che la turista brasiliana potrebbe aver avuto un malore mentre si trovava in acqua. A causa della corrente, non sarebbe riuscita a tornare a riva, perdendo tragicamente la vita. Il corpo di Renata Moraes Rios verrà restituito alla sua famiglia a breve. L'intera comunità esprime profonda commozione e vicinanza ai familiari in questo doloroso momento.

La comunità di Narbolia, nell'Oristanese, è ancora sotto shock per la tragica scomparsa di Renata Moraes Rios. La psicologa brasiliana di 45 anni è stata ritrovata cadavere sulla spiaggia di Is Arenas domenica mattina. Dall'autopsia effettuata dal medico legale Roberto Demontis emerge che la causa del decesso è stata l'annegamento.