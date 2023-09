Maxi operazione dei Carabinieri: 31 indagati per legami con la criminalità organizzata

Una serie di reati che delineano un quadro di profonda infiltrazioni criminali a vari livelli. L'operazione è stata condotta con il supporto dei colleghi dei comandi provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Milano, Torino e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna. Il Tribunale di Cagliari ha ritenuto solide le prove raccolte e ha quindi emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti degli indagati. Si tratta di una delle operazioni più vaste degli ultimi tempi, che evidenzia come le organizzazioni criminali cerchino continuamente di infiltrarsi nelle strutture legali del Paese, mettendo a rischio non solo l'economia, ma anche la stessa tenuta democratica.





La complessità dell'indagine e l'importanza dell'operazione verranno presentate nel dettaglio in una conferenza stampa prevista per le 10.30 presso il Comando Legione Carabinieri Sardegna a Cagliari. Sarà l'occasione per svelare i retroscena e fornire un quadro chiaro delle attività criminali portate avanti dagli indagati e delle strategie messe in atto dalle forze dell'ordine per contrastarle. In attesa della conferenza, la città di Cagliari e l'intera regione sono scosse dalla notizia, che mette in luce la necessità di una continua vigilanza e di un impegno costante nella lotta alla criminalità organizzata. La speranza è che operazioni come questa possano rappresentare un deterrente per coloro che pensano di poter agire al di fuori della legge, minando la sicurezza e la libertà dei cittadini.

È una rete complessa e ramificata quella smantellata dai Carabinieri del Ros in una maxi operazione che ha portato all'indagine di 31 persone, accusate di gravi reati che vanno dall'associazione di tipo mafioso all'abuso d'ufficio, dalla corruzione aggravata dal metodo mafioso al peculato. Tra le accuse mosse, emergono anche: associazione segreta, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rivelazione di segreto d'ufficio, e procurata inosservanza di pena aggravata dal metodo mafioso.